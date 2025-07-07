Общество

«Ростелеком» завершил установку современного остановочного комплекса возле псковского аэропорта

«Ростелеком» завершил установку современного остановочного комплекса на территории международного аэропорта Псков (Кресты) имени княгини Ольги, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Новый объект обеспечит удобный и безопасный доступ к общественному транспорту для жителей и гостей региона.

«"Ростелеком" является традиционным оператором связи, который предоставляет телевидение, интернет, передачу данных. Но помимо этого у нас есть огромное количество направлений, и инфраструктурных в том числе, связанных с городом: с видеонаблюдением, с энергосервисом. Например, в этом году мы завершили энергосервисный контракт по замене уличного освещения в Пскове. А эта остановка - наш вклад в благоустройство инфраструктуры города. Комплекс сам по себе очень легкий, мобильный и современный. И для псковичей, и для гостей области важно, что остановка находится на территории рядом с аэропортом, а также то, что здесь установлены видеопанели с актуальной информацией об и исторических и культурных событиях региона», - сказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Габариты павильона - 6 м в длину, 2,5 м в высоту и 1,79 м в ширину. В его конструкции использовано триплексное остекление, а крыша выполнена из свето-прозрачного монолитного поликарбоната, который не разбивается и выдерживает значительные снеговые нагрузки.

Ключевыми особенностями нового комплекса являются видеодисплей, обеспечивающий проигрывание видеороликов со звуком и отображение информации в уличных условиях, камеры видеонаблюдения для дополнительной безопасности и скамья для маломобильных граждан. Уличный пилон с видеодисплеем позволяет транслировать видеоролики о Пскове и области, исторические факты и другую полезную информацию. В дальнейшем наполнение видеопанели может быть изменено и дополнено иными функциями.

Корпус экрана антивандальный, внутри установлена профессиональная система климат-контроля. Программное обеспечение остановочного комплекса включает в себя систему управления информацией на видеодисплее, а также мониторинг данных с сенсоров и управление оборудованием, что делает его высокотехнологичным решением для городской среды.

Ольга Родионова отметила, что в дальнейшем, при необходимости и желании городских властей и горожан, подобные остановки могут продолжить появляться на территории города.