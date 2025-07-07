Общество

В Псковской области запретили публиковать и распространять информацию о применении беспилотников и их последствий

В Псковской области запретили публиковать и распространять любую информацию, в том числе фото- и видеоматериалов о применении беспилотников и последствий их применения. Соответствующий указ опубликовал губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Изображение здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Губернатор подчеркнул, что запрет также касается распространения информации, касающейся применения средств противодействия БПЛА, способствующей раскрытию мест расположения сил и средств Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов.

«Уверен, что необходимость принятия такого решения понятна любому здравомыслящему человеку. Подобные решения приняты во многих субъектах Российской Федерации. Противник собирает и скрупулезно анализирует любую информацию, которая позволяет ему оценить эффективность атак с применением БПЛА и эффективность работы средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления, а затем использовать эту информацию против нас. Не играйте на руку противнику!» - обратился к псковичам глава.

По его словам, данные запреты обязательны, а их несоблюдение является основанием для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством.

Михаил Ведерников также акцентировал внимание на том, что при определённых обстоятельствах нарушение данных запретов может трактоваться компетентными органами как оказание информационной и иной помощи противнику, а за такие действия уже предусмотрена серьёзная уголовная ответственность.

«Данное решение никак не связано с ухудшением обстановки и, ещё раз – продиктовано элементарным здравым смыслом и соображениями безопасности», - подчеркнул губернатор.



В заключение он добавил, что любую информацию о фиксации БПЛА, пролётах, местах падения, даже самую незначительную, необходимо незамедлительно сообщать по телефону 112 либо по телефону дежурной службы УФСБ России по Псковской области 72-52-00.