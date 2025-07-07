Общество

Депутат ГД предложила установить требования к речи регистратора брака

Следует на законодательном уровне установить требования к торжественной речи регистратора во время проведения церемонии бракосочетания, а также определить понятие «традиционного бракосочетания», заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Мы проанализировали и законы, и подзаконные акты. Ничего про речь регистратора брака там не сказано, только про то, что это должна быть торжественная обстановка, выбор должен быть открытым, честным и искренним. Я считаю, что мы должны историю с речью регистратора зафиксировать, прописать, что такое "традиционное бракосочетание», - сказала Буцкая.

Парламентарий напомнила, что во время проведения церемонии брачующимся нельзя шутить, пишет РИА Новости.

«Например, один из будущих супругов не может на вопрос "согласен ли вы?" сказать "нет". На этом бракосочетание заканчивается, даже если это была шутка», - подчеркнула Буцкая.

Кроме того, по ее мнению, следует остановиться на том, что таинство брака и его заключение должно остаться таким, «чтобы не только молодожены, но и их родители, бабушки, дедушки также понимали каждое слово, сказанное представителем ЗАГСа».