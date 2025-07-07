Депутат ГД предложила установить требования к речи регистратора брака

Следует на законодательном уровне установить требования к торжественной речи регистратора во время проведения церемонии бракосочетания, а также определить понятие «традиционного бракосочетания», заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
«Мы проанализировали и законы, и подзаконные акты. Ничего про речь регистратора брака там не сказано, только про то, что это должна быть торжественная обстановка, выбор должен быть открытым, честным и искренним. Я считаю, что мы должны историю с речью регистратора зафиксировать, прописать, что такое "традиционное бракосочетание», - сказала Буцкая.
Парламентарий напомнила, что во время проведения церемонии брачующимся нельзя шутить, пишет РИА Новости.
Кроме того, по ее мнению, следует остановиться на том, что таинство брака и его заключение должно остаться таким, «чтобы не только молодожены, но и их родители, бабушки, дедушки также понимали каждое слово, сказанное представителем ЗАГСа».