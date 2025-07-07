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Общество

Мария Филонова избрана членом Общественной палаты Псковской области

09.07.2025 11:22|ПсковКомментариев: 0

Руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Псковской области Мария Филонова избрана членом Общественной палаты Псковской области VI состава, ее кандидатуру выдвинула Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето»,сообщили Псковской Ленте Новостей в Общественной палате.

Фото здесь и далее: Общественная палата Псковской области

В Общественной палате Псковской области 8 июля под председательством Александра Седунова состоялось заседание членов Общественной палаты Псковской области VI состава на 2024-2027 года, утвержденных губернатором Псковской области и Псковским областным Собранием депутатов.

Основным вопросом повестки дня стало избрание нового члена региональной Общественной палаты, кандидатуру которого в состав региональной палаты представляют зарегистрированные на территории области местные общественные объединения.

Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов представил кандидатуру Марии Филоновой. Других кандидатур в состав Общественной палаты не поступило. Мария Филонова в своем выступлении ответила на вопросы членов Общественной палаты.

Счетная комиссии Общественной палаты для проведения тайного голосования в составе Ивана Шагина, Татьяны Кириленок и Андрея Ключко провели процедуру тайного голосования членов палаты и озвучили его итоги. Единогласным решением членов Общественной палаты Мария Филонова избрана членом Общественной палаты Псковской области VI состава от Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето».

Также на заседании рассмотрели вопрос о направлении предложения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для назначения кандидатуры от Общественной палаты Псковской области в состав Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования членом комиссии с правом решающего голоса.

В Общественной палате напомнили, процедуру выбора нового члена Общественной палаты провели в связи с прекращением, с 3 июня текущего года, полномочий члена Общественной палаты Татьяны Забелиной.

Источник: Псковская Лента Новостей
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