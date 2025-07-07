Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о Дне города Пскова с Борисом Елкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который стартует на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Он будет посвящен подготовке и проведению празднования Дня города Пскова в Год 80-летия Великой Победы.

Подробнее о главных праздничных мероприятиях в пресс-центре расскажет глава города Пскова Борис Елкин. Сделают ли в этом году акцент на мероприятия патриотического характера? Где пройдут основные события торжественно-траурного цикла? Какие праздничные площадки глава Пскова порекомендует посетить? Будет ли фейерверк? Какие примут меры безопасности, будет ли у горожан доступ в интернет? На эти и другие вопросы Борис Елкин ответит в беседе с Любовью Кузнецовой и другими журналистами.

Брифинг проводится совместно Псковской Лентой Новостей, «Московским комсомольцем в Пскове» и радио «ПЛН FM».