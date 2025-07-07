Общество

Джоб-офер используют 4 из 10 работодателей Пскова — опрос

Несмотря на отсутствие юридической силы, джоб-офер стал привычной практикой в рекрутменте, помогая сторонам закрепить соглашения найма до подписания трудового договора. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Джоб-офер не является юридически обязывающим документом в России, но он помогает структурировать договоренности между работодателем и соискателем. В том или ином виде сегодня его используют 42% компаний Пскова: 23% — рассылают оферы всем успешным кандидатам, 19% — отдельным категориям персонала (например, только управленцам или только «белым воротничкам»).

Опрос соискателей, имеющих опыт трудоустройства, показал: оферы доводилось получать 3 из 10. Мужчинам — чаще, чем женщинам. Закономерно, что в силу большего профессионального опыта горожанам старше 45 лет с оферами доводилось сталкиваться чаще, чем молодежи. Оферы чаще получают те, кто зарабатывает больше: 34% среди граждан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц против 26% среди зарабатывающих менее 50 тысяч.