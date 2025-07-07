Общество

В Пскове в этом году не будет салюта на День города

Салюта не будет на праздновании Дня города Пскова. Об этом на онлайн-брифинге в пресс-центре ПЛН сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«Салюта не будет. Надо понимать, что у нас есть определенные ограничения. Они действующие. Хотя были небольшие послабления на Новый год, это все-таки фейерверк, а не салют», — пояснил Борис Елкин.

Он добавил, что отсутствие салюта связано с желанием избежать лишнего стресса для граждан: «Это может вызывать дополнительный шум и волнения среди наших жителей, поэтому не будем их смущать и обременять дополнительным стрессом».

Глава города подчеркнул, что в текущей ситуации важно учитывать эмоциональное состояние горожан.