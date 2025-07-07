Общество

Алексей Севастьянов: Важно и необходимо уделять особое внимание памятным датам

Законопроект о региональных памятных датах имеет особую важность для общества. Такое мнение в беседе с журналистами высказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уделять особое внимание памятным датам — важно и необходимо. Я хотел бы отметить, во-первых, что в рассмотрении этого законопроекта участвовала рабочая группа, куда входили представители Российского военно-исторического общества, общественники, члены правительства, депутаты Собрания. Это наша память, это наша гордость, это наше прошлое. Мы все знаем: не помня прошлое, не может быть будущего. И, конечно, законопроект подразумевает, что мы и дальше будем вносить какие-то изменения, рассматривать. Потому что комиссия работает, жизнь идет, есть изменения», — сказал Алексей Севастьянов.

Законопроект нацелен на сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории и воспитание у нынешнего и будущих поколений уважительного отношения к подвигам и достижениям жителей Псковской области. Предлагается установить в области семь региональных памятных дат и четыре региональных праздничных дня.

В документе отражены как уже ранее установленные региональные памятные даты и праздничные дни, так и новые. Так, в первое воскресенье июля планируется отмечать День партизанской славы, 24 июля - День памяти великой княгини Ольги, 23 августа - День образования Псковской области, 21 февраля – День памяти военнослужащих 2-й отдельной бригады специального назначения, а 2 июня будет связано с памятью псковского князя Довмонта.