Общество

Т2 предотвратила полмиллиарда спам-звонков и сэкономила 95 лет времени клиентов

T2, российский оператор мобильной связи, продолжает активную борьбу с телефонным мошенничеством и спамом. С начала 2025 года система защиты абонентов компании, основанная на big data, предотвратила более 500 млн спам-звонков, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фотография: Т2

За первую половину 2025 года Т2 уберегла своих абонентов примерно от трех миллиардов секунд нежелательного телефонного взаимодействия. Это эквивалентно 95 годам «молчания» раздражающего спама.

В T2 антиспам-система с помощью технологий big data выявляет нежелательные вызовы, в том числе звонки-сбросы. Аналитические алгоритмы распознают спам-звонки по продолжительности, частоте, массовости и реакции на них пользователя. В сутки T2 обрабатывает с помощью big data 3 млн нежелательных вызовов.

С помощью актуальных баз недобросовестных номеров Т2 выявляет подозрительный входящий звонок и не доводит его до клиента. Базы антиспам-сервисов пополняются в том числе за счет информации с ресурсов, где пользователи сами оставляют сведения о номере, с которого звонили поставщики услуг, мошенники, коллекторы. Такие меры позволяют минимизировать влияние мошенников и рекламных роботов на повседневную жизнь абонентов.