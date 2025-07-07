Общество

Профильные вопросы июльской сессии рассмотрел социальный комитет Собрания

Комитет по труду и социальной политике провёл заседание под председательством вице-спикера Игоря Дитриха. Депутаты рассмотрели профильные вопросы завершающей парламентский сезон июльской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

Члены комитета согласовали изменения областного законодательства в сфере образования, позволяющие двукратно повысить с начала нового учебного года расходы на горячее питание для малообеспеченных студентов колледжей и училищ. К льготной категории студентов относится 604 человека.

Участники заседания также одобрили отчёт об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2024 год. Документ представила заместитель директора территориального ФОМС Лидия Шипаева. Кроме цифр, которые содержатся в заранее внесённом в Собрание законопроекте, специалист озвучила основные результаты реализации территориальной программы ОМС. Так, в круглосуточных стационарах зафиксировано более 99 тысяч случаев оказания медпомощи, а в амбулаторных условиях – почти 2 млн случаев.

Игорь Дитрих обратил внимание на необходимость усиления работы по первичному выявлению онкологических заболеваний в ходе диспансеризации. Председатель комитета заметил, что за каждого такого пациента есть возможность получить дополнительные средства из федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Также был рассмотрен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности региональных государственных программ. По итогам 2024 года высоким уровнем эффективности характеризуются 19 из 25 госпрограмм. Это свидетельствует о достижении результатов выше запланированных. Средним уровнем эффективности характеризуются 4 госпрограммы, низким – 2 госпрограммы, в том числе «Развитие здравоохранения». Тем не менее, по итогам 2024 года в регионе зафиксирован рост продолжительности жизни до 68,98 года.

Кроме того, комитет согласовал предложенную губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и одобренную на федеральном уровне кандидатуру Наталии Соколовой на пост уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области на новый пятилетний срок полномочий. Тайное голосование по назначению правозащитника состоится на 46-й сессии областного Собрания депутатов 10 июля.