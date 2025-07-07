Общество

Второй этап обучения по международным стандартам системы менеджмента качества завершён на «Титан-Полимере»

В рамках проекта внедрения интегрированной системы менеджмента по требованиям международных стандартов на производственной площадке завода «Титан-Полимер» завершился второй этап обучения работников предприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей на заводе.

Фото: «Титан-Полимер»

Руководители подразделений ознакомились с подходами и приступили к работе по описанию и структурированию процессов, необходимых для достижения намеченных результатов. В качестве ключевых процессов системы менеджмента были определены такие направления, как стратегическое и оперативное планирование, продажи, закупки, производство, хранение и доставка, логистика, техническое обслуживание и управление персоналом.

Также рассматривались требования системы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) и концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции (ХАССП). По итогам второго этапа обучения оценены риски, влияющие на безопасность производимой продукции, и разработаны меры по их управлению.

В рамках системы менеджмента разрабатывается документация, устанавливающая требования для производственных и складских операций, а также для персонала, который потенциально может повлиять на безопасность производимой продукции.

Системы менеджмента качества, такие как ISO 9001, помогают стандартизировать процессы, улучшать контроль качества, а также повышают прозрачность и предсказуемость производственной деятельности. Это не только обеспечивает соответствие требованиям клиентов и регуляторов, но и создает дополнительные конкурентные преимущества на рынке. Кроме того, система позволяет оптимизировать затраты, улучшить управление ресурсами и повысить общую продуктивность.