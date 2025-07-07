Общество

Увеличение штрафов за сокрытие несчастных случаев на работе поддержали псковские депутаты

Внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления ответственности

работодателей за недобросовестное выполнение возложенных обязанностей) поддержали члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 9 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Законопроект предлагает дополнить статью 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации» новой частью 4.1, предусматривающей установление административной ответственности за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение работодателем или его уполномоченным лицом полной и достоверной информации о несчастном случае в территориальный орган Федеральный службы по труду и занятости, а также увеличение размера административного штрафа для юридических лиц за повторное совершение административных правонарушений, предусмотренных указанной статьей и статьей 15.34 (Сокрытие страхового случая).

Председатель комитета Алексей Севастьянов уточнил, с чем именно связана инициатива подобных изменений: «Статистически мы фиксируем увеличение случаев, когда о факте несчастного случая умалчивают?»

Докладчик ответил, что основная цель инициативы - это увеличение профилактики производственного травматизма: «Статистика не сильно уменьшается. Есть прецедент сокрытия в попытках уйти от ответственности, а сокрытие несчастного случая — это пострадавший работник, который не получает положенные страховые выплаты».