Общество

Церковь Воскресения Христова в родной деревне Патриарха Тихона планируют отреставрировать

В рамках рабочей поездки в Куньинский муниципальный округ Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 9 июля, посетил родину святителя Тихона (Беллавина), Патриарха Московского и всея Руси — деревню Клин. В этом году исполнилось 100 лет со дня представления преподобного. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: сообщество ВКонтакте

Сначала Михаил Ведерников ознакомился с особенностями архитектуры храма Воскресения Христова. Он построен в 1733 году и до сих пор является действующим. Настоятель иеромонах Иов (Вологжанин) подробно рассказал об истории церкви и ее современной жизни. Внутри храма Михаил Ведерников зажег свечу, чтобы почтить память святого Патриарха Тихона, который после восстановления патриаршества в 1917 году стал предстоятелем Русской православной церкви.

Вместе с руководителем Министерства культурного наследия Псковской области Вадимом Нэдиком, который также присутствовал на площадке, Михаил Ведерников обсудил планы по сохранению памятника архитектуры 18-го века. Глава региона высказался в поддержку проведения масштабных реставрационных мероприятий для сохранения этого объекта культурного наследия и выразил готовность оказать содействие в переговорах с представителями профильных федеральных ведомств.

Затем Губернатор зашел в дом семьи Беллавиных. Деревянное здание построено на фундаменте старого дома, в котором и жила семья будущего Патриарха. В апреле этого года по случаю 100-летию блаженной кончины святителя Тихона здесь открыт небольшой музей. Внутреннее убранство дома и дворовых построек воссоздает деревенский быт 19-го века. Кроме того, на территории храма также расположен братский корпус, который является еще одним шагом по созданию паломнического центра в деревне Клин.

Добавим, в настоящее время при храме работает специальная группа, которая проводит исторические исследования о жизни Патриарха Тихона, а также реализует проекты, направленные на популяризацию личности святителя. Один из них — именной туристический маршрут, открытый к юбилею представления Патриарха. В ходе разговора с отцом Иовом Михаил Ведерников поддержал идею создания постоянного туристического маршрута и поручил ответственным представителям исполнительных органов региона помочь в развитии проекта.