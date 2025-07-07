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Общество

В Печорах во второй раз пройдет православный лагерь «Трилучье»

09.07.2025 19:20|ПсковКомментариев: 0

Православный лагерь «Трилучье» пройдёт на территории Печорского паломнического центра с 23 по 30 августа. В работе лагеря примут участие молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

В программе лагеря квесты, игры на сплочение, познавательные лекции и встречи со священниками, экскурсия по монастырю и трудничество в обители. Молодежная смена будет приурочена к празднику Успения Божьей Матери.

Участие в мероприятиях лагеря бесплатное, трансфер Псков-Печоры будет предоставлен. Присоединиться к смене можно по ссылке. Количество мест ограничено.

Мероприятие организует молодежный центр «Трилучье» при поддержке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Напомним, Молодежный центр Псковской епархии «Трилучье» создан по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея в 2024 году и действует под эгидой Отдела по делам молодежи Псковской Епархии. Основным направлением работы центра является организация культурно-досуговых и миссионерских мероприятий среди молодежи Пскова и области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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