Общество

Прошлогодний бюджет территориального ФОМС исполнен с профицитом

Отчёт об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2024 год утвердили депутаты регионального парламента, приняв на июльской сессии соответствующий областной закон, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В прошлом году поступления в бюджет фонда составили 11 млрд 353 млн рублей, что на 3,4% больше, чем планировалось. Вместо запланированного дефицита в 183,7 млн рублей, бюджет фонда исполнен с профицитом в 123,4 млн рублей. В сравнении с 2023 годом доходы территориального ФОМС выросли на 15,6%.

Расходы фонда также увеличились и составили 11 млрд 229,6 млн рублей. Территориальная программа ОМС выполнена на 100,5%. Кроме того, в 2024 году удалось значительно сократить возврат остатков федеральных целевых субсидий с 99 до 21,6 млн рублей.