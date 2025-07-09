Общество

Псковские депутаты утвердили изменения в закон о пожарной безопасности

Внесение изменений в закон «О пожарной безопасности в Псковской области» согласовали депутаты на 46-й сессии Псковского областного Собрания седьмого созыва 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание

Проект разработан в целях приведения закона Псковской области в соответствие с пунктом 6 Порядка разработки и утверждения планов тушения ландшафтных пожаров, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Пунктом 6 указанного Порядка предусмотрено, что утверждение плана тушения ландшафтных пожаров (за исключением лесных пожаров и других ландшафтных пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий) отнесено к полномочиям высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

В связи с этим закон Псковской области дополняется статьей, определяющей полномочия губернатора Псковской области в области пожарной безопасности.