Общество

МегаФон открыл новые дата-центры на Урале и в Центральной России

МегаФон построил два центра обработки данных (ЦОД) в Екатеринбурге и Твери. Новые центры предназначены для хранения и резервного копирования данных, что обеспечит дополнительную надежность работы сети, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото здесь и дале: МегаФон

Запуск новых ЦОДов обусловлен стремительным ростом трафика и цифровизации различных сфер жизни, что требует от сотового оператора расширения собственной инфраструктуры. Дата-центры в Екатеринбурге и Твери используют одни и те же инженерные решения, компоненты, процессы и стандарты. Площадь каждого объекта — порядка 800 квадратных метров, каждый вмещает по 110 стоек. Общая потребляемая мощность серверного оборудования составит 1 МВт при размещении стандартных стоек по 7 кВт. Кроме того, в проекте заложена возможность установки высоконагруженных стоек до 15 кВт и расширение мощности до 1,5 МВт.

«Мы повышаем производительность инфраструктуры существующих ЦОДов и строим новые площадки, ориентируясь на требования энергоэффективности и высокой производительности вычислительных мощностей. Нам удалось спроектировать и построить с нуля дата-центры, учитывающие инженерный опыт крупных ИТ-компаний и собственную техническую экспертизу. Реализованные решения помогли повысить эффективность работы ЦОДов на 25%, благодаря чему мы в разы смогли обеспечить большую плотность эксплуатации сегмента ИТ-инфраструктуры. Это дает возможность развития новых услуг и сервисов, соответствующих требованиям по качеству, надежности и доступности», — отметил Александр Брязгин, директор по энергетическим системам и ЦОД МегаФона.

Дата-центры отвечают мировым стандартам надежности: это инфраструктура с возможностью ремонта и обслуживания без остановки работы. Новые ЦОДы входят в геораспределённую сеть МегаФона общей ёмкостью более 10 тысяч стоек, которая охватывает 115 центров обработки данных, расположенных по всей стране и построенных по единым стандартам качества. В числе ключевых объектов — комплекс ЦОДов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и Хабаровске.

Центр обработки данных или дата-центр — это специализированное сооружение с цифровым оборудованием, предназначенным для размещения, хранения и обработки больших объемов информации, которыми пользуются абоненты МегаФона. Основная задача ЦОДа — обеспечить надежность и устойчивость работы сети. Сегодня всё больше процессов переходят в онлайн. Пользователи активно используют мобильный интернет, облачные хранилища, стриминговые сервисы. Растёт спрос на различные цифровые решения. Это приводит к постоянному увеличению объёмов передаваемых и обрабатываемых данных.

Поэтому МегаФон постоянно расширяет имеющуюся в его распоряжении инфраструктуру по хранению данных. В этом году планируется запуск двух крупных центров обработки данных с принципиально новой конструкцией в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Каждый из них обладает большим объёмом инфраструктуры с потенциалом к расширению.