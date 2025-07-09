Двух мировых судей назначили в Псковской области на 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Олесю Незамаеву назначили на должность мирового судьи судебного участка №8 в границах административно-территориальной единицы «Локнянский район» до истечения трехлетнего срока полномочий.
Мировым судьей судебного участка №15 в границах административно-территориальной единицы «Плюсский район» на трехлетний срок полномочий назначена Юлия Хавалджи.