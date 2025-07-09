Общество

Идею повысить штрафы за навязывание платных услуг гражданам поддержали псковские депутаты

Положительный отзыв на проект поправок в КоАП РФ об ужесточении административного наказания за навязывание потребителям платных товаров и услуг направит в Госдуму Псковское областное Собрание депутатов. Такое решение парламентарии приняли на июльской сессии при рассмотрении законопроекта, инициированного группой депутатов нижней палаты российского парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Законопроект предлагает существенно повысить размер штрафа за навязывание платных услуг. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей денежное взыскание может составить от 100 до 300 тысяч рублей, при том, что сейчас штраф составляет всего от 2 до 4 тысяч рублей. Минимальный штраф для юридических лиц предусматривается в размере 300 тысяч рублей, а максимальный – миллион рублей. По мнению авторов законопроекта, существующие санкции являются по сути номинальными, но при многократном увеличении размера штрафа станут фактором сдерживания.

Поддержанный депутатами законопроект находится в связке с уже принятым федеральным законом, вступающим в силу 1 сентября 2025 года. Поправки в закон «О защите прав потребителей» содержат прямой запрет на навязывание потребителям дополнительных товаров или услуг за отдельную плату до заключения основного договора. Продавец не может заставить покупателя сначала купить что-то дополнительное, чтобы потом получить основные товары или услуги. Потребитель вправе отказаться от оплаты навязанных дополнительных товаров, а если они оплачены, то вправе потребовать от продавца возврата уплаченной суммы.