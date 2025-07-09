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Общество

Почему у человека могут быть холодные руки и ноги, рассказал терапевт

10.07.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Холодные руки и ноги могут быть как нормальной реакцией организма, так и симптомом серьезных заболеваний — от нарушений кровообращения до эндокринных или аутоиммунных состояний. На какие жалобы обратить внимание, когда бежать к врачу, какие обследования пройти и как уменьшить это неприятное ощущение, рассказал врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«Сужение кровеносных сосудов помогает сохранить тепло в жизненно важных органах. Кроме того, чаще всего на зябкость в руках жалуются худощавые люди. Меньше подкожного жира – быстрее теряется тепло», – объяснил врач.

Также холодные конечности могут быть следствием плохого кровообращения. Например, из-за болезней крупных кровеносных сосудов (артерий) и из-за роста атеросклеротических бляшек в них, патологического сужения сосудов у курильщиков. Другие причины - сердечная недостаточность со сниженным сердечным выбросом: меньше крови поступает в конечности, нарушение работы нервной системы.

«Главной причиной обычно является диабетическая нейропатия и повреждение нервов, из-за чего нарушается кровоснабжение. Также гормональные причины. Например, гипотиреоз вызывает замедление обмена веществ и непереносимость холода. Гораздо реже встречается недостаточность надпочечников, однако одновременно появляется множество других симптомов», – добавил Марат Фаррахов.

Анемия, то есть снижение гемоглобина и эритроцитов, тоже является причиной холодных рук и ног. Когда меньше кислорода доставляется к тканям — руки и ноги холодные. Есть еще и феномен Рейно. 

«Это особое ревматологическое заболевание сосудов, при котором происходит резкий спазм сосудов пальцев под действием холода или стресса, из-за чего они могут внезапно менять цвет и мерзнуть. Аутоиммунные заболевания (например, волчанка, склеродермия) также часто сопровождаются нарушениями в работе сосудов. Что немаловажно, курение любых систем доставки никотина вызывает сначала временный, а затем постоянный спазм сосудов, что ощущается как холод в руках и ногах», – подчеркнул эксперт.

Причиной холодных конечностей могут стать и некоторые медикаменты, например, бета-блокаторы, которые используются для лечения болезней сердца. Впрочем, современные поколения препаратов практически лишены этого побочного эффекта. Также избыток кофеин и другие стимуляторы могут ухудшать периферическое кровообращение.

Какие обследования нужно пройти человеку с такими жалобами.

Осмотр у врача. Врач должен задать следующие вопросы:

  • Как давно и как часто холодеют конечности?
  • Есть ли боль, онемение, изменение цвета (белый, синий, красный)?
  • Связано ли с холодом, стрессом, курением или приемом лекарств?
  • Есть ли семейные заболевания сосудов или аутоиммунные болезни?

Во время осмотра врач обратит внимание на:

  • Цвет и температуру кожи, наполнение капилляров.
  • Пульс на руках и ногах.
  • Наличие язв, выпадение волос на ногах (признак плохого кровообращения).
  • Изменения ногтей, уплотнение кожи (например, при склеродермии).

Вероятно, затем врач назначит некоторые анализы:

  • Полный анализ крови: проверить гемоглобин и эритроциты.
  • ТТГ, свободный Т4: диагностика гипотиреоза.
  • Глюкоза крови: проверка на диабет.
  • Липидный профиль: проверка избытка липопротеинов низкой плотности и триглицеридов.
  • ANA, СОЭ, С-реактивный белок: диагностика аутоиммунных заболеваний.

Как скорректировать это состояние:

  • Ношение одежды по погоде.
  • Строгий отказ от курения и избытка кофеина.
  • Регулярные физические упражнения. Чем выше тонус сосудов, тем лучше кровообращение.
  • Снижение стресса. Особенно важно при феномене Рейно.

Медикаментозное лечение (в зависимости от причины)

  • Феномен Рейно: блокаторы кальциевых каналов (например, нифедипин). Избегать холода, использовать грелки.
  • Гипотиреоз: заместительная терапия гормонами щитовидной железы (левотироксин).
  • Анемия: лечение в зависимости от причины (железо, B12, фолиевая кислота).
  • ПАБ: образ жизни, антиагреганты (аспирин), статины, иногда — сосудистые операции.
  • Диабетическая нейропатия: контроль сахара, препараты для снижения боли.

«При подозрении на артериальную недостаточность или болезнь Рейно необходимо обратиться к сосудистому хирургу. При заболеваниях щитовидки или надпочечников - к эндокринологу. При аутоиммунных патологиях - к ревматологу, а при болезнях сердца - к кардиологу», – заключил врач-терапевт Марат Фаррахов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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