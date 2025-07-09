Общество

Роспотребнадзор снял с продажи 95 кг сосисок в Псковской области

По результатам контрольно-надзорных мероприятий снято с реализации три партии мясной продукции общим весом 97,5 кг: 95 кг свиных сосисок, 1,5 кг свиной печени и 1 кг свиных сердец. Все они оказалась без ярлыков, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Специалисты Роспотребнадзора по Псковской области и территориальных отделов за 6 месяцев 2025 года осуществили контрольно-надзорные мероприятия в отношении 23 субъектов, реализующих мясную и птицеводческую продукцию, а с 103 продавцами провели профилактические мероприятия.

Исследовано более 470 проб мясной и птицеводческой продукции по физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям.

Из исследованных образцов:

1,4% неудовлетворительны по физико-химическим показателям;

10% - по микробиологическим показателям.

Образцов, не соответствующих нормам по радиологическим показателям, содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, бензпирен, нитрозамины, пестициды), содержанию антибиотиков, ГМО, в ходе лабораторного контроля, - не выявили.

Контрольные мероприятия показали, что наиболее частыми нарушениями законодательства в сфере технического регулирования являются:

несоблюдение условий хранения и сроков годности мясной продукции;

отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции;

реализация продукции, не соответствующей требованиям технического регламента.

За нарушения виновных привлекли к административной ответственности.