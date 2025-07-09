Общество

В результате очередного рейда в Пскове выявили трёх бывших мигрантов, уклоняющихся от исполнения воинского долга

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону в Пскове провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе.

Фотография: военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону

В результате проверили 14 граждан. Среди указанных лиц сотрудники выявили 3 граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, в связи с чем они доставлены в военный комиссариат для проверки и решения вопроса постановки на воинский учет.

Всем гражданам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.