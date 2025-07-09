Общество

Пушкиногорский район отметит 81-ую годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

12 июля Пушкиногорский район отметит 81-ую годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом пишет глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице ВКонтакте.

Фотографии: Оксана Филипповна

В преддверии 98-ой годовщины со дня образования района 11-12 июля на территории муниципального образования пройдут памятные торжественные и развлекательные мероприятия.

11 июля в 11.00 пройдёт митинг «О героях былых времен» на территории самого массового воинского захоронения у деревни Чертова Гора. В рамках митинга состоится перезахоронение останков воинов, поднятых поисковиками-энтузиастов за последнее время. В 23:00 на площади Победы (старая площадь) в кинотеатре под открытым небом пройдёт показ художественного фильма «А зори здесь тихие».

12 июля на Центральном Братском захоронении Пушкинских Гор - состоится митинг «У вечного огня», начало в 11.00.

А с 12.00 на районном стадионе пройдут спортивные соревнования по футболу, самбо и дзюдо.

«В этот памятный для Пушкиногорья день мы традиционно чествуем жителей нашего района, достигших успехов в профессиональной и общественной деятельности, чьи имена заносятся на районную Доску Почёта и т.д. Церемония награждения - в 19.00!» - пишет Оксана Филипповна.

С 20.00 - праздничный концерт артистов из Санкт-Петербурга, а с 23.00 до 02.00 - дискотека.