Общество

Всемирный день шоколада отмечают 11 июля

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада (англ. World Chocolate Day). Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведён французами в 1995 году. По одной из версий, именно в этот день в 16-м веке в Европу была завезена самая первая партия какао-бобов.

Кстати, у праздника есть еще несколько основных дат. Так, в ряде стран он проводится 7 июля, в США есть День молочного шоколада, который отмечается 28 июля, а 13 сентября празднуют Международный день шоколада.

Существует мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов» (именно так переводится с латыни название шоколадного дерева Theobroma cacao, на котором растут какао-бобы). Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости. Новым напитком увлеклись не только благородные идальго, но и монахи-иезуиты.

Но наслаждаться холодным напитком мешала характерная горечь, и в него при растирании с тертыми бобами стали добавлять мед, а для приятного аромата начали добавлять ваниль, чуть позже появился напиток с анисом и корицей. А для лучшей растворимости испанцы решили подавать напиток горячим — так пришли к горячему шоколаду.

Несколько позже потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами. Лишь в начале 20-го века, с появлением промышленного производства, шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии. В России шоколад появился при Петре I. В истории говорится, что царь привез его с Запада вместе с кофе.

Выдающиеся женщины считали шоколад афродизиаком. Так, у матери Терезы была страсть к шоколаду, а госпожа Помпадур была уверена, что лишь шоколад может разжечь огонь страсти.

Как установлено современной наукой, в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов — гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма.

Есть также гипотеза, согласно которой шоколад обладает «противораковым» эффектом и способен замедлять процессы старения. Но вот в чем ученые единодушны, так это в отрицании способности шоколада снижать массу тела! Ведь хорошо известно, что шоколад богат питательными веществами, в том числе жирами, а значит и калориями. Однако, не спорят они и о том, что это лакомство способно повысить настроение большинству населения земли, пишет calend.ru.

В сам же День шоколада в разных странах проходят фестивали и другие мероприятия, посвященные этому сладкому празднику. Особенно интересно побывать в этот день на фабриках, заводах или в кондитерских, изготавливающих шоколад и его производные. Именно здесь всем желающим рассказывают как и из чего готовится шоколад, проводят всевозможные конкурсы и дегустации, выставки произведений из шоколада и даже мастер-классы, где можно попробовать себя в роли шоколатье.