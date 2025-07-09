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Общество

РПЦ предложил укрываться от жары в храмах

11.07.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Человеку, страдающему от жары, вполне уместно будет зайти в ближайший храм, заявил руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.

«Если человек страдает от жары или ему стало плохо, конечно, вполне уместно зайти в ближайший храм. Можно посидеть на лавке, если необходимо, обратиться за помощью к сотрудникам храма. В храмах всегда есть аптечки, есть возможность вызвать скорую помощь», – сказал Александр Волков.

Никаких ограничений для посещения храма, в том числе для того, чтобы укрыться от жары или от ливня, нет, добавил священник, пишет РИА Новости.

«Если заодно с этим человек обратится с молитвой к Господу, поклонится святыням, находящимся в храме, то это будет правильное совмещение духовного и физического», – заключил Волков.

Источник: Псковская Лента Новостей
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