Общество

Губернатор Псковской области поддержал создание центра обработки данных в ОЭЗ «Моглино»

На заседании экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил поддержку масштабному IT-проекту по созданию центра обработки данных. Об этом стало известно из видео, размещенного в Telegram-канале главы региона.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

По словам главы, компания «Ареал-Псков» планирует построить на территории особой экономической зоны центр обработки данных мощностью 20 мВт. Новый объект будет предназначен для размещения майнингового оборудования и серверных ИИ-стоек. Проект включает апробацию инженерных решений и интеллектуальных систем управления, что позволит повысить эффективность работы центра.

Актуальность данного проекта обусловлена ростом как российского, так и зарубежного рынков майнинга криптовалют, а также значительными перспективами их развития.

Компания «Ареал-Псков» готова начать заполнение центра обработки данных оборудованием уже в 2026 году. Объем запланированных инвестиций в проект составляет более 280 миллионов рублей.