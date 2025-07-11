Общество

Сергей Вострецов: Необходимо внедрять в школы программы профориентации

Профсоюзы СОЦФПРОФ предлагаются внедрять программы профориентации в школы, сообщается в Telegram-канале главы объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутата Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергея Вострецова.

Вопреки острой нехватке кадров в рабочих специальностях и активному развитию среднего профессионального образования (СПО) в России, молодежь продолжает массово ориентироваться на получение высшего образования. Об этом свидетельствуют аналитические данные, попавшие в распоряжение «Известий». Стремление к вузовскому диплому по-прежнему объясняется его восприятием как социального лифта, а также устоявшимися общественными и родительскими установками о престиже высшего образования.

Согласно данным сервиса «Авито Работа», лишь 36% абитуриентов в 2025 году планируют поступать в колледжи и техникумы. Остальные — делают выбор в пользу вузов. При этом статистика трудоустройства начинает выравниваться: выпускники СПО в последние годы почти догоняют по этому показателю своих сверстников с высшим образованием. Тем не менее в 2024 году работу по специальности нашли 74% выпускников вузов и только 59% выпускников колледжей и техникумов.

Аналитики отмечают, что рост востребованности СПО в целом совпадает с вектором развития экономики: больше всего заявлений поступает на технические и производственные направления — транспорт, IT, промышленность, управление. Глава Минтруда Антон Котяков ранее подчеркивал, что около двух третей потребностей рынка труда на ближайшие годы — это рабочие специальности. Однако тенденция предпочтения высшего образования по-прежнему преобладает.

«Мы сталкиваемся с парадоксом: стране остро нужны специалисты рабочих профессий, государство делает серьезные вложения в развитие среднего профобразования, а молодежь всё так же идет в вузы, часто — не из интереса к профессии, а из стремления "не быть хуже других". Родители зачастую продолжают думать категориями 90-х: высшее образование — это престиж, успех и стабильность. Но рынок труда давно говорит об обратном. Профсоюзы СОЦПРОФ настаивают: пора менять общественное восприятие рабочих профессий. Сегодня сварщик, техник или программист после колледжа может зарабатывать больше офисного работника с дипломом вуза. Мы предлагаем внедрять в школы программы профориентации, реальные экскурсии на предприятия, наставничество, чтобы у подростков формировалась связь между образованием и будущей работой. Иначе страна рискует остаться без тех, кто реально строит, чинит, производит и обеспечивает повседневную жизнь», — председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ подчеркнул Сергей Вострецов.

Политик отметил, что несмотря на усилия со стороны государства и профсообщества, общественное сознание инерционно. Тем не менее количество заявлений в СПО в 2025 году стало рекордным — более 450 тысяч за первые две недели кампании, что на 200 тысяч больше, чем год назад. Это вселяет надежду: интерес к рабочим специальностям начинает просыпаться. Осталось сделать так, чтобы он стал осознанным и устойчивым — и здесь ключевую роль играют не только государственные меры, но и работа профсоюзов, школ и родителей.