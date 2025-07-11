Сергей Вострецов: Необходимо внедрять в школы программы профориентации

Профсоюзы СОЦФПРОФ предлагаются внедрять программы профориентации в школы, сообщается в Telegram-канале главы объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутата Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергея Вострецова.
Вопреки острой нехватке кадров в рабочих специальностях и активному развитию среднего профессионального образования (СПО) в России, молодежь продолжает массово ориентироваться на получение высшего образования. Об этом свидетельствуют аналитические данные, попавшие в распоряжение «Известий». Стремление к вузовскому диплому по-прежнему объясняется его восприятием как социального лифта, а также устоявшимися общественными и родительскими установками о престиже высшего образования.
Согласно данным сервиса «Авито Работа», лишь 36% абитуриентов в 2025 году планируют поступать в колледжи и техникумы. Остальные — делают выбор в пользу вузов. При этом статистика трудоустройства начинает выравниваться: выпускники СПО в последние годы почти догоняют по этому показателю своих сверстников с высшим образованием. Тем не менее в 2024 году работу по специальности нашли 74% выпускников вузов и только 59% выпускников колледжей и техникумов.
Аналитики отмечают, что рост востребованности СПО в целом совпадает с вектором развития экономики: больше всего заявлений поступает на технические и производственные направления — транспорт, IT, промышленность, управление. Глава Минтруда Антон Котяков ранее подчеркивал, что около двух третей потребностей рынка труда на ближайшие годы — это рабочие специальности. Однако тенденция предпочтения высшего образования по-прежнему преобладает.
Политик отметил, что несмотря на усилия со стороны государства и профсообщества, общественное сознание инерционно. Тем не менее количество заявлений в СПО в 2025 году стало рекордным — более 450 тысяч за первые две недели кампании, что на 200 тысяч больше, чем год назад. Это вселяет надежду: интерес к рабочим специальностям начинает просыпаться. Осталось сделать так, чтобы он стал осознанным и устойчивым — и здесь ключевую роль играют не только государственные меры, но и работа профсоюзов, школ и родителей.