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Общество

Дмитрий Шахов и «Деловая Россия» будут сотрудничать в сфере экономических и иных прав псковичей

11.07.2025 10:22|ПсковКомментариев: 0

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере экономических, культурных и социальных прав жителей региона, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Как отметил Дмитрий Шахов, подписание соглашения с одним из авторитетных как в стране, так и в области общественным объединением представителей деловых кругов произошло впервые за всё время существования государственного правозащитного института.

«Это первый шаг к выработке государственной правозащитной политики и установлению эффективного взаимодействия между представителями работодателей и уполномоченным по правам человека по координации вопросов обеспечения, реализации и защиты экономических, социальных и культурных прав жителей Псковской области», — подчеркнули Дмитрий Мельников и Дмитрий Шахов в ходе продолжительной и полезной для обеих сторон встречи.

«В этом году мы расширяем сотрудничество с авторитетными государственными институтами, которые содействуют обеспечению и защите прав жителей нашей области в различных сферах. Наше сотрудничество основано на принципах взаимного уважения и учета интересов предпринимательского сообщества и жителей нашего региона, составляющих трудовые коллективы наших предприятий, а также других категорий граждан. Вместе мы будем обсуждать и реализовывать полезные и нужные нашему обществу инициативы в социально-экономической жизни нашего региона, а при необходимости использовать возможности и ресурсы уполномоченного по правам человека в совершенствовании законодательства в сфере трудовых прав, вопросов адресной социальной поддержки, а также военно-патриотической деятельности», — заявил член генсовета и председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников.

«Наша первая встреча с руководителем регионального отделения "Деловой России" прошла достаточно конструктивно. Мы обсудили возможные сферы сотрудничества и реализации ряда проектов по широкому кругу вопросов социально-экономической жизни нашей области. Договорились активнее совместно участвовать и проводить общественную экспертизу законопроектов, которые влияют на социально-экономическое развитие региона. Уделили особое внимание взаимодействию в сфере обеспечения и защиты военнослужащих-участников специальной военной операции и членов их семей», — сообщил по итогам встречи и подписания соглашения о сотрудничестве региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.

Коснулись темы молодёжной политики и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, а также возможностей сотрудничества по увековечиванию памяти об участниках Великой Отечественной войны, участия в этих вопросах представителей бизнес-сообщества, продолжил омбудсмен. 

«Договорились продвигать гражданские инициативы в различных сферах экономической, социальной и культурной жизни нашего общества. Хочу особо отметить желание представителей бизнес-сообщества в социально-экономическом развитии нашего региона по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. При этом такое взаимодействие, конечно, должно строиться на основе учета взаимных интересов бизнеса, власти и различных групп жителей нашей области», — заключил Дмитрий Шахов.

«Деловая Россия» и омбудсмен договорились совместно содействовать обеспечению и защите экономических, социальных и культурных прав жителей Псковской области, улучшать взаимодействие бизнеса с органами публичной власти всех уровней, привлекать бизнес-сообщество к реализации государственной социально-экономической политики и развитию правового просвещения среди различных групп населения.

Пресс-портрет
Шахов Дмитрий Владимирович
Источник: Псковская Лента Новостей
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