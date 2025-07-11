Дмитрий Шахов и «Деловая Россия» будут сотрудничать в сфере экономических и иных прав псковичей

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере экономических, культурных и социальных прав жителей региона, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.
Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов
Как отметил Дмитрий Шахов, подписание соглашения с одним из авторитетных как в стране, так и в области общественным объединением представителей деловых кругов произошло впервые за всё время существования государственного правозащитного института.
«Наша первая встреча с руководителем регионального отделения "Деловой России" прошла достаточно конструктивно. Мы обсудили возможные сферы сотрудничества и реализации ряда проектов по широкому кругу вопросов социально-экономической жизни нашей области. Договорились активнее совместно участвовать и проводить общественную экспертизу законопроектов, которые влияют на социально-экономическое развитие региона. Уделили особое внимание взаимодействию в сфере обеспечения и защиты военнослужащих-участников специальной военной операции и членов их семей», — сообщил по итогам встречи и подписания соглашения о сотрудничестве региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.
Коснулись темы молодёжной политики и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, а также возможностей сотрудничества по увековечиванию памяти об участниках Великой Отечественной войны, участия в этих вопросах представителей бизнес-сообщества, продолжил омбудсмен.
«Деловая Россия» и омбудсмен договорились совместно содействовать обеспечению и защите экономических, социальных и культурных прав жителей Псковской области, улучшать взаимодействие бизнеса с органами публичной власти всех уровней, привлекать бизнес-сообщество к реализации государственной социально-экономической политики и развитию правового просвещения среди различных групп населения.