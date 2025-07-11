Общество

Почти у четверти работающих псковичей есть доступ к конфиденциальной информации — исследование

В начале 2025 года Роскомнадзор зафиксировал более 20 случаев утечек персональных данных, в результате которых в открытом доступе оказались свыше 24 миллионов записей российских пользователей. При этом в 68% случаев инциденты информационной безопасности происходили из-за человеческого фактора. hh.ru — ведущая платформа онлайн-рекрутинга в России — совместно с компанией Staffcop (входит в экосистему для бизнеса «Контур») провели исследование, чтобы выяснить, как часто работники имеют доступ к ценным данным и могут ли обращаться к ним после увольнения.

Опрос hh.ru показал, что у почти четверти опрошенных работников СЗФО (23%), в том числе в Псковской области, есть доступ к конфиденциальной информации, и они регулярно работают с ней. Ещё 43% — наоборот, никогда не имели к ней доступа. Наибольший доступ — у сотрудников 25–34 лет (42%), наименьший — у старше 55 лет (18%). 56% тех, кто регулярно работает с конфиденциальной информацией, — топ-менеджеры.

С точки зрения профессиональной принадлежности, чаще всего с доступом к конфиденциальной информации работают специалисты в менеджменте (57%), финансах (54%) и IT (53%). Реже всего — на транспорте (22%), в строительстве (20%) и среди представителей рабочего персонала (13%).

Чаще всего сотрудники Псковской области имеют доступ к внутренним отчётам (70%). Также 51% опрошенных получают доступ к клиентской базе, 34% — к технической информации, а 26% — к финансовым данным компании. Реже всего — к базе МВД, персональным данным и медицинским картам.

К внутренним отчётам больше всего доступов у высшего и среднего менеджмента — 88%, меньше всего — в строительстве — 52%. К клиентским данным: в продажах — 82%, в производстве и сервисном обслуживании — 25%. К финансовым данным: у менеджеров — 77%, у работников сферы науки и образования — 14%. К техническим данным: у IT-специалистов — 70%, у сотрудников служб безопасности — 19%.

Интересно, что увольнение не всегда отменяет доступ к конфиденциальной информации. По данным hh.ru, у 6% опрошенных в Псковской области он сохранялся даже после ухода из компании, причём в некоторых случаях — более чем на неделю. У 24% доступ к данным был заблокирован сразу, а 70% вовсе не проверяли, остался ли он у них после увольнения.