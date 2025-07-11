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Общество

Лучше всего искать работу через друзей и коллег, считают 39% псковичей — опрос

11.07.2025 10:42|ПсковКомментариев: 0

39% псковичей рассчитывают на друзей и знакомых при поиске работы. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Каждый пятый (21%) полагается на бывших и нынешних коллег, 14% — на свою вторую половину, 12% — на однокурсников, 4% — на одноклассников. 10% рассчитывают на родителей, 7% — на других родственников. Обратиться за содействием к бывшему руководству могут 9% респондентов. 36% предпочитают искать работу самостоятельно, не надеясь на окружение.

Женщины чаще мужчин ждут помощи от партнера по жизни. Мужчины же чаще рассчитывают на бывших одноклассников.

Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, привлекает для поиска работы широкий круг своих контактов: каждый второй ищет помощи у друзей (53%), каждый четвертый (25%) — у однокурсников, а каждый пятый обращается к коллегам или второй половине. Лишь 3 из 10 надеются только на себя, для сравнения, среди горожан от 35 до 45 лет не считают нужным обращаться за помощью к своему окружению — 52%, а среди тех, кому от 45 лет, — 44%.

Больше всего же тех, кто считает наиболее эффективным самостоятельный поиск работы, среди горожан со средним профессиональным образованием (57%). Респонденты с высшим гораздо чаще считают возможным задействовать все свои социальные связи.

Источник: Псковская Лента Новостей
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