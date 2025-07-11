Биолог предупредил об опасных ядовитых растениях на дачных участках

На садовых участках средней полосы России можно встретить множество ядовитых растений, представляющих опасность для здоровья. Об этом 11 июля рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов.
Среди наиболее опасных видов эксперт выделил болиголов, белену, белладонну, аконит, паслен черный и борщевик Сосновского.
Вех ядовитый (цикута) содержит смертельно опасные вещества в клубнях. Это зонтичное растение с сильно рассеченными листьями и мелкими белыми цветками. Белена черная, относящаяся к пасленовым, также ядовита — ее молочные или желтые цветки с фиолетовыми прожилками при повреждении издают неприятный запах.
Белладонна (красавка) привлекает внимание мелкими буро-фиолетовыми цветками-колокольчиками, но ее фиолетово-черные ягоды крайне токсичны. Аконит (борец) полностью ядовит, особенно корни. Его фиолетовые, желтые или белые цветки собраны в эффектные соцветия, что делает растение декоративным, но опасным.
Эксперт обратил внимание на лютики, которые часто выращивают как украшение участка. Их листья похожи на петрушку, и случайное употребление в пищу может вызвать расстройство ЖКТ. Ландыш, популярный у дачников, также полностью ядовит и при бесконтрольном разрастании становится сорняком.
Наполов отметил, что в средней полосе России отравления при простом контакте с растениями редки — основную опасность представляет употребление их в пищу. Исключение составляют борщевик Сосновского и лютиковые, сок которых вызывает ожоги и раздражение кожи, пишут «Известия».