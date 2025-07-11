Общество

Псковская молодёжь совершит экскурс в историю Невской битвы

13 июля в Псковском городском молодежном центре (улица Максима Горького, 15) состоится мероприятие, посвящённое Невской битве, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжном центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

Организаторы — Псковский городской молодёжный центр и «Молодая гвардия» Псковской области — подготовили программу для всех, кто интересуется историей России.

Участников ждёт живая лекция от историка Ивана Марченко, который расскажет о стратегии, героях и значении Невской битвы без скучных фактов. После лекции молодёжь сможет проверить свои знания в тематическом квизе: вопросы потребуют не только внимательности, но и умения мыслить логически.

Начало мероприятия – в 12:00. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Для регистрации необходимо заполнить форму.