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Общество

Псковская молодёжь совершит экскурс в историю Невской битвы

11.07.2025 13:00|ПсковКомментариев: 0

13 июля в Псковском городском молодежном центре (улица Максима Горького, 15) состоится мероприятие, посвящённое Невской битве, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжном центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

Организаторы — Псковский городской молодёжный центр и «Молодая гвардия» Псковской области — подготовили программу для всех, кто интересуется историей России.

Участников ждёт живая лекция от историка Ивана Марченко, который расскажет о стратегии, героях и значении Невской битвы без скучных фактов. После лекции молодёжь сможет проверить свои знания в тематическом квизе: вопросы потребуют не только внимательности, но и умения мыслить логически.

Начало мероприятия – в 12:00. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Для регистрации необходимо заполнить форму.

Источник: Псковская Лента Новостей
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