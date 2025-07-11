Ребёнка нужно научить вызывать пожарную охрану – специалист МЧС

Каким правилам безопасности необходимо научить ребёнка, рассказала главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Юлия Царева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Семейные ценности».
Она напомнила родителям, что лучше всего будет минимизировать нахождение детей одних дома.
«Нужно научить ребёнка вызывать пожарную охрану, выучить свой адрес, объяснить ему, что баловаться ни в коем случае нельзя. Ребёнку также необходимо объяснить, что достаточно одного-двух вдохов, чтобы потерять сознание в случае пожара», - объяснила специалист МЧС.
По её словам, в этом случае нужно взять из подручных средств тряпку или одежду, намочить, закрыть себе органы дыхания и выйти из задымленного помещения.
Также она отмечает, что необходимо объяснить ребёнку, как пользовать электроприборами. Очень многие, например, ставят на зарядку свой телефон и кладут под подушку, телефон греется, в следствие чего может произойти возгорание.