Общество

Ребёнка нужно научить вызывать пожарную охрану – специалист МЧС

Каким правилам безопасности необходимо научить ребёнка, рассказала главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Юлия Царева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Семейные ценности».

«Статистика может показать, безопасно ли оставлять детей одних дома. В этом году у нас печальные новости: произошло уже четыре пожара по причине детской шалости. Причём эти пожары случились ещё до летних каникул. Но смотреть, конечно, нужно по ребёнку, все дети разные. Например, в семь лет один ребёнок уже понимает, что происходит, а другой ничего не может сделать, даже подогреть себе суп», - рассказала Юлия Царева.

Она напомнила родителям, что лучше всего будет минимизировать нахождение детей одних дома.

«Нужно научить ребёнка вызывать пожарную охрану, выучить свой адрес, объяснить ему, что баловаться ни в коем случае нельзя. Ребёнку также необходимо объяснить, что достаточно одного-двух вдохов, чтобы потерять сознание в случае пожара», - объяснила специалист МЧС.

По её словам, в этом случае нужно взять из подручных средств тряпку или одежду, намочить, закрыть себе органы дыхания и выйти из задымленного помещения.

«Были и такие случаи у нас, когда даже у взрослых при пожаре начинается паника, и они начинают открывать все окна в квартире. Но это дополнительный доступ к кислороду, из-за этого огонь ещё быстрее распространяется. И тут ребёнку необходимо объяснить: или он выходит вообще из квартиры, или он идёт на балкон и ждёт помощи. Ни в коем случае не надо окна открывать, не надо собирать какие-то свои личные вещи, искать телефон, спасать компьютер, потому что время пройдёт моментально и можно потерять сознание», – сказала Юлия Царева.

Также она отмечает, что необходимо объяснить ребёнку, как пользовать электроприборами. Очень многие, например, ставят на зарядку свой телефон и кладут под подушку, телефон греется, в следствие чего может произойти возгорание.