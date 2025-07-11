Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Безопасность семейного отдыха

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Летние каникулы в самом разгаре, и дети больше времени проводят дома. Сегодня ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко обсудят, как обеспечить их безопасность, а также поделятся советами по семейному отдыху на природе.
Поговорят о том, как безопасно проводить время в лесу, на воде и что делать при пожаре. Раскрыть тему им помогут эксперты:
Трансляция завершена