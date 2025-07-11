Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Безопасность семейного отдыха

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Летние каникулы в самом разгаре, и дети больше времени проводят дома. Сегодня ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко обсудят, как обеспечить их безопасность, а также поделятся советами по семейному отдыху на природе.

Поговорят о том, как безопасно проводить время в лесу, на воде и что делать при пожаре. Раскрыть тему им помогут эксперты:

Юрий Покатов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области.

Юлия Царева, главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области.

Василиса Павлущёнок-Ильина, действующий активный поисковик, инструктор «Школы ЛизаАлерт», оператор БАС направления беспилотной авиации отряда «ЛизаАлерт».

Трансляция завершена