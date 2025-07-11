Инструктор «Школы ЛизаАлерт»: Ребёнок в лесу должен знать «Правило трёх О»

Напомнила о правилах безопасности в лесу и рассказала, что необходимо взять с собой на природу, действующий поисковик, инструктор «Школы ЛизаАлерт» Василиса Павлущёнок-Ильина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Семейные ценности».
По статистике, с начала 2025 года поступило 13 заявок на лесные поиски. Из них 9 человек найдены живыми, 2 – погибшими.
Инструктор «Школы ЛизаАлерт» рассказала, как правильно собрать в лес себя и детей. В первую очередь у ребёнка должен быть отдельный небольшой рюкзак, в котором ему необходимо иметь заряженный мобильный телефон и бутылку воды. В случае чего, водой можно промыть раны. У ребёнка в рюкзаке должен лежать запас еды, например, злаковые батончики, и свисток.
Что касается взрослых, то им необходимо также брать с собой телефон, перекус и воду. Обязательно с собой взять лекарства, если человек знает, что у него может заболеть голова или скачет давление. Вместо зажигалки Василиса Павлущёнок-Ильина рекомендует брать спички, потому что зажигалка может намокнуть, а также нужно одеваться в яркую одежду. С собой можно взять компас при умении с ним обращаться.