«Семейные ценности»: Безопасность семейного отдыха. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Семейные ценности», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 11 июля.
Летние каникулы в самом разгаре, и дети больше времени проводят дома. Сегодня ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко обсудили, как обеспечить их безопасность, а также поделились советами по семейному отдыху на природе.
Поговорили о том, как безопасно проводить время в лесу, на воде и что делать при пожаре. Раскрыть тему им помогли эксперты:
- Юрий Покатов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области.
- Юлия Царева, главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области.
- Василиса Павлущёнок-Ильина, действующий активный поисковик, инструктор «Школы ЛизаАлерт», оператор БАС направления беспилотной авиации отряда «ЛизаАлерт».