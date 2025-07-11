Общество

Заседание Псковской городской Думы назначено на 17 июля

Очередное заседание Псковской городской Думы назначено на 17 июля. В проект повестки дня сессии включили девять вопросов, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Депутаты внесут изменения в бюджет города Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и утвердят порядок и условия возмещения расходов, связанных со служебными командировками. Также им предстоит внести изменения в правила землепользования и застройки города и утвердить общую штатную численность муниципальных служащих в Пскове.

Кроме того, депутаты могут признать утратившими силу ряд решений Псковской городской Думы и рассмотрят другие вопросы.

Начало в 10.00 на улице Некрасова, 14.