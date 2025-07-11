Общество

За полгода в Псковской области сняли с реализации более 170 кг плодоовощной продукции

За первые шесть месяцев 2025 года по результатам проведенных управлением Роспотребнадзора по Псковской области контрольно-надзорных и профилактических мероприятий снято с реализации 18 партий плодоовощной продукции общим объемом 176,38 кг, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Лабораторным контролем проверено 90 торговых точек, реализующих плоды и овощи. В Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области исследовано более 340 проб. Овощи и фрукты проверяли по санитарно-химическим показателям (содержание нитратов, пестицидов, токсичных элементов), по микробиологическим, паразитологическим показателям, содержанию ГМО, радионуклидов. Две пробы овощей отечественного происхождения и одна импортного (дыня) по результатам проведенных исследований не соответствовали установленным требованиям по содержанию нитратов, что составило 1,25% всех образцов.

В исследованных пробах овощей, плодов, ягод, бахчевых культур не обнаружено превышение гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, радионуклидов, остаточных количеств пестицидов генномодифицированных организмов (ГМО).

В ходе контрольных (надзорных) мероприятий выявлен ряд нарушений законодательства в сфере технического регулирования, наиболее частые из них:

отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость плодоовощной продукции;

нарушение условий хранения, установленных изготовителями.

По результатам проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий снято с реализации 18 партий плодоовощной продукции общим объемом 176,38 кг. Это яблоки, капуста, лук, груши, лимоны, мандарины, картофель, томаты и кабачки, следовавшие к потребителю без необходимых ярлыков.