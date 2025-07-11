Общество

Третий кастинг «Битвы талантов» пройдёт в Псков в формате open-air

Третий кастинг восьмого сезона проекта «Битва талантов» пройдёт завтра, 12 июля. На нём более 20 участников представят танцевальные и вокальные номера, стихотворения и авторские показы дизайнеров, а также множество других направлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Местом проведения open-air станет площадка ТЦ «Максимус», где участники кастинга будут доказывать, что достойны участия в большом финале, который пройдёт в честь Дня города Пскова, 27 июля, в Зелёном театре.

В качестве жюри третьего кастинга выступят:

Известный хореограф и балетмейстер — Алевтина Годунова-Расшивалова;

Первая Вице Мисс Псков — Евстафьева Мария;

Директор проекта — Николай Королев.

Кастинг начнётся в 13:00. Вход свободный.

Организаторами проекта «Битва талантов-2025» выступают: ПЛН, радио «ENERGY», МК в Пскове, продюсерский центр «Королев продакшн», телеканал «Россия 1», при поддержке управления культуры администрации города Пскова.