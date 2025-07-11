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Общество

Ведущие вузы РФ перейдут на новую систему высшего образования в 2026/27 учебном году

11.07.2025 18:30|ПсковКомментариев: 0

Ведущие вузы России начнут переходить на новую систему высшего образования в 2026-2027 учебном году, массовый запуск по всей стране начнётся в 2027-2028 учебном году, сообщили в Минобрнауки РФ.

В сообщении отмечается, что президент России Владимир Путин поддержал расширение пилота - в следующем году к нему присоединятся новые университеты - те, которые имеют право на установление собственных образовательных стандартов.

Как передает «Интерфакс», новая система образования подразумевает больше практики и гибкие сроки обучения: базовое высшее - 4-6 лет, магистратура и ординатура - 1-3 года, аспирантура остается как уровень профессионального образования, сообщили в министерстве.

Кроме того, усилена фундаментальная подготовка, особенно в инженерно-технических направлениях.

В пилоте на настоящий момент участвуют: Московский авиационный институт; Университет науки и технологий МИСИС; Московский педагогический государственный университет; Балтийский федеральный университет; Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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