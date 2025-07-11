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Праздник апостолов Петра и Павла отмечают 12 июля

12 июля православная церковь отмечает День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается Петров пост, если только праздник святых апостолов Петра и Павла не попадает на среду или пятницу.

Фотография: Апостолы Петр и Павел (икона 16 века, Новгородский государственный музей-заповедник, pravoslavie.ru)

Этот христианский праздник Русская православная церковь относит к категории «великих». Они хоть и уступают по значимости «двунадесятым» — двенадцати главным торжествам церковного года, — но все же празднуются особо. В этот день верующие идут в храм на праздничную службу, пишет calend.ru.

Апостол Петр — уроженец города Вифсаиды, брат апостола Андрея, жил со своим семейством в Капернауме и занимался рыболовством. Звали его Симоном, а имя Петр (что значит камень) он получил от Иисуса Христа. Жизнь Петра освещена в Евангельском повествовании более других апостолов потому, что он все время находился рядом с Христом, особенно сильно был привязан к Нему, первый безоговорочно верит в Божественное посланничество Господа. За это он был удостоен особой близости к Господу.

Христос, утвердив Петра в апостольском звании, троекратно повторил: «Паси овец Моих». И Петр стал одним из самых смелых проповедников Евангелия. Уже в день Пятидесятницы он обратил в Христову веру сначала 5000, а потом еще 3000 человек.

Петр прославился многими исцелениями, а в Иоппии воскресил из мертвых Тавифу, бестрепетно свидетельствовал о Христе перед начальниками иудейскими и судом синедриона, был дважды заточен в темницы, обрекался на смерть, но после чудесных освобождений ангелом не оставлял своего проповеднического подвига. Он побывал в разных странах Востока и Запада. Петр мученически скончался в Риме примерно в 57 году. Приговоренный к кресту он попросил распять его вниз головой, считая себя недостойным умереть, как Господь.

Апостол Павел носил имя Савл, что значит «выпрошенный», «вымоленный», и только спустя некоторое время после обращения ко Христу стал называться Павлом. Он был родом из Тарса, жители которого пользовались правами римских граждан, и воспитывался при Гамалииле, известнейшем иудейском законоучителе того времени. Савл вырос неистовым защитником отечественного закона и отеческих преданий. Евангельская проповедь апостолов вызвала его горячее негодование, и он стал одним из главных их гонителей.

В Книге Деяний рассказывается о внезапной слепоте Савла во время шествия в Дамаск: «И три дня он не видел, и не ел, и не пил» (9:9). А далее произошло чудесное исцеление Савла одним из учеников Христа, после чего прозревший Савл сам уверовал во Христа и стал проповедником Его учения: «И тотчас стал проповедывать в синагогах...» (9:20).

Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры и справедливо почитается вместе с ним «столпом» Церкви Христовой и первоверховным апостолом. Они оба мученически скончались в Риме при императоре Нероне, и их память празднуется в один день.

Католическая церковь отмечает День святых апостолов Петра и Павла 29 июня.