Общество

С начала летнего сезона в Псковской области от клещей пострадало 2228 человек

Первый случай присасывания клеща в 2025 году был зарегистрирован 10 марта, сообщает управление Роспотребнадзора по Псковской области.

Фотография: Freepik / автор: erik-karits-2093459

С 3 по 9 июля в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратился 101 человек, в том числе 33 ребенка. С начала сезона от клещей пострадало 2228 человек, в том числе 576 детей.

Число обращений граждан по поводу присасывания клещей по муниципальным образованиям Псковской области с нарастающим итогом можно посмотреть здесь.

По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные товарищества, лес, неорганизованные места отдыха.

По состоянию на 9 июля количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2228 человек) на 16,0 % меньше, в том числе детей (576) – на 11,0% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 года (исключая 2020 и 2021 года ковидного периода).

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинских организаций исследован 2531 клещ, из них снятых с пострадавших – 1730 (за неделю 136), из природных биотопов – 801.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,12%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 23,53%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,6%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,73%.

В 2025 году зарегистрировано два случая клещевого вирусного энцефалита у взрослого и ребенка, два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых.

За январь-июнь 2025 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1395 человек, в том числе детей – 183, ревакцинированы 2067 человек, в том числе детей – 100.

В городах Пскове и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.