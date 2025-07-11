За прошлый год в Псковской области бешенство выявили у енотовидных собак, енота и лисицы

В 2024 году в медицинские учреждения региона по поводу укусов, ослюнений, оцарапываний животными обратилось 1444 человека, сообщает управление Роспотребнадзора по Псковской области.
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По сравнению с 2023-м количество пострадавших выросло на 5,6%. В 2024 году в эпизоотическом процессе участвовали и домашние, и дикие животные. От укусов диких зверей пострадало 47 человек, в том числе 7 детей.
По данным комитета по ветеринарии Псковской области, в 2024 году выявлено 13 лабораторно подтвержденных случаев бешенства: шесть у диких животных (у трех енотовидных собак, лисицы, енота) и 7 случаев – среди домашних животных (у трех собак и четырех кошек).
Как может выглядеть инфицированное животное:
Опасны не только дикие животные, но и:
Бешенство — это вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Оно передается:
Особенно опасны обширные и множественные укусы, укусы головы, лица и кистей рук.
Важно отметить, что при укусе, оцарапывании, попадании слюны — промыть рану с водой и мылом, обработать антисептическим средством и обратиться в травмпункт как можно быстрее. Своевременно сделанная прививка после укуса может спасти жизнь.
Как защититься: