Гусь Мартин пугает посетителей псковского подворья «Птичий дворик», сообщили Псковской Ленте Новостей в «Птичьем дворике».
Фотография: Подворье «Птичий дворик» Псков
«Интересная история приключилась на днях. Геннадий Александрович в отъезде, и Мартин нервно расхаживает по территории в его поисках, ибо душа не на месте, друг пропал! Как в прудочке спокойно плавать», - рассказали в «Птичьем дворике».
Гусь ходит по подворью и даже выходит за его пределы, охраняет, патрулирует за двоих.
Напомним, что подворье «Птичий дворик» ищет опекуна для волчицы Готы.