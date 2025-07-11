Общество

Гусь Мартин пугает посетителей псковского подворья «Птичий дворик»

Гусь Мартин пугает посетителей псковского подворья «Птичий дворик», сообщили Псковской Ленте Новостей в «Птичьем дворике».

Фотография: Подворье «Птичий дворик» Псков

«Интересная история приключилась на днях. Геннадий Александрович в отъезде, и Мартин нервно расхаживает по территории в его поисках, ибо душа не на месте, друг пропал! Как в прудочке спокойно плавать», - рассказали в «Птичьем дворике».

Гусь ходит по подворью и даже выходит за его пределы, охраняет, патрулирует за двоих.

Напомним, что подворье «Птичий дворик» ищет опекуна для волчицы Готы.