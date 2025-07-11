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Общество

Александр Котов: В современном цифровом мире почта не утратила своей значимости

13.07.2025 11:20|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников почты с их профессиональным праздником. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

«Почтовое дело всегда было неотъемлемой частью жизни общества и государства. В современном цифровом мире почта перестала быть единственным средством отправки и доставки корреспонденции, но не утратила своей значимости. Почтовые отделения преобразуются, оснащаются современным оборудованием, предоставляющим гражданам удобные условия для решения всех возникающих вопросов. Для многих жителей сельской местности, особенно старшего поколения, почтовые филиалы являются жизненно важными центрами, где можно воспользоваться банковскими услугами, получить пенсию, купить товары повседневного спроса и даже просто пообщаться с односельчанами. От всей души благодарю почтовых работников и ветеранов отрасли за ваш нелёгкий труд, ответственность и стремление приносить пользу людям и обществу. Здоровья, удачи, профессиональных успехов, семейного благополучия и счастья», - отметил Александр Котов. 

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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