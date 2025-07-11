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Общество

Рецепт плова из Псковской области войдёт в электронную книгу рецептов ФСИН

13.07.2025 15:00|ПсковКомментариев: 0

Отдел специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области поделился рецептом своего фирменного плова для второго издания кулинарного сборника «Готовь как спецназ». Эта книга, посвященная 35-летней годовщине создания подразделений специального назначения ФСИН России, объединит лучшие рецепты, проверенные в полевых условиях и высоко оцененные бойцами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Хотя плов является традиционным блюдом узбекской кухни, на псковской земле он приобрел уникальный характер. Сотрудники ОСН «Зубр» готовят его, передавая секреты мастерства от ветеранов к новичкам. Блюдо служит источником энергии и сил, необходимых для выполнения служебных задач. Плов также очень популярен среди воспитанников военно-патриотического клуба «Зубренок».

Приготовление плова включает в себя несколько этапов, начиная с подготовки ингредиентов, добавления риса и специй, и заканчивая подачей готового блюда. По словам сотрудников ОСН «Зубр», плов для них – не просто еда, а часть истории и традиций подразделения.

Отметим, первое издание кулинарной книги «Готовь как спецназ» было выпущено в 2020 году к 30-летнему юбилею подразделений.

Теги: #уфсин
Источник: Псковская Лента Новостей
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