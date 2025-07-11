Общество

Михаил Ведерников поздравил работников почты с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников почты с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 13 июля. Он отметил важность работы почтальонов и выразил слова благодарности в своём Telegram-канале.

«Особые слова благодарности - нашим сельским почтальонам: чтобы доставить письма и посылки в самые отдалённые уголки области, вам приходится преодолевать немалые расстояния. Ваша забота и личное общение особенно ценны для жителей посёлков и деревень, где почта является не только местом получения важной информации, предоставления большого спектра услуг, в том числе цифровых, но и центром простого человеческого общения», - написал Михаил Ведерников.