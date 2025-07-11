Общество

Деревню Пыталовские Хутора обеспечили питьевой водой на время восстановительных работ

Подвоз питьевой воды осуществили в деревне Пыталовские Хутора сегодня, 13 июля. После шторма, который произошёл 11 июля, часть деревни ещё не подключена к электроснабжению. Из-за этого там отсутствует и водоснабжение. Об этом сообщили глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Вера Кондратьева/ Telegram-канал

Сегодня после обеда все желающие местные жители смогли набрать воду для своих нужд. Оперативную помощь оказали Борис Елкин и МП «Горводоканал г.Пскова».

«Работы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения, уборке и расчистке территорий от упавших деревьев продолжаются», - отметила Вера Кондратьева.