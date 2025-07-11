Общество

День хаоса и беспорядка отмечают 14 июля

Очень необычный праздник отмечается ежегодно 14 июля, благодаря американке Эдриенн Сью Куперсмит, — это День хаоса и беспорядка. В англоязычной среде он известен как Pandemonium Day, или День столпотворения.

Слово «Pandemonium» известно ещё с библейских времён, однако получило широкую известность только в 17 веке благодаря поэме английского поэта Дж. Мильтона «Потерянный рай». В своём произведении автор, строя сюжет на библейской основе, называет этим словом чертоги низвергнутого с Небес падшего ангела, олицетворяющего собой силы Зла. Буквально же с латинского переводится это слово как столпотворение, смятение и беспорядок.

Учреждение подобного праздника трактуется неоднозначно, и вкладывают в объяснение его значения разный смысл. С одной стороны, учреждение праздника, посвящённого хаосу, да ещё и с названием, косвенно ассоциируемым с силами зла, может вызывать настороженность. С другой стороны, обращение к теме хаоса, отсылает нас к ещё древним теориям происхождения мира, созданного из этого самого хаоса или из ничего. Эта же теория лежит и в основе христианского вероучения, гласящего о том, что Господь создал мир из хаоса.

Способность человека осознать хаос в абсолютном значении, которое вкладывается в него религией или философскими школами, ограничена. Однако на бытовом уровне хаос в сознании человека есть не что иное, как противопоставление порядку, то есть прямая его противоположность. Уклад жизни человека подчинён определённым правилам, то есть упорядочен. Это касается и выстраивания отношений с другими людьми, и обустройство самой материальной жизни вокруг себя.

В сложном современном мире, полном стрессов и повседневных забот, человеку бывает порой трудно соблюдать упорядоченный уклад жизни, содержать в порядке дом или квартиру. Иногда этот процесс выходит из под контроля человека, доставляя ему осознанием неспособности поддержать порядок дополнительный душевный дискомфорт, пишет calend.ru.

Организаторы праздника предлагают ненадолго вспомнить о том, что беспорядок — это хороший повод сделать шаг навстречу чему-то новому, вспомнить о том, что в построении привычного нам мира хаос играл свою роль. В обыденной жизни беспорядок — это отличная возможность упорядочить свой окружающий мир по-новому, сделав его ещё лучше, чем он был до этого.