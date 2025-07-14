Общество

Инженеры и рабочие Псковской области могут получить денежный приз в конкурсе «Лучший по профессии»

Прием заявок на региональный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» проходит в Псковской области до 24 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Второй старт» – это шанс для тех, кто сменил профессию, прошел переобучение и начал новый карьерный путь. Конкурс создан для поддержки и признания людей, которые доказали, что профессиональный успех возможен в любом возрасте и на любом этапе жизни. Принять участие могут представители рабочих и инженерных специальностей, востребованных в современной экономике. Среди них –инженеры, слесари, IT-специалисты, мастера отделочных работ, сварщики, повара, операторы станков с ЧПУ, агрономы, зоотехники, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, робототехники, операторы БПЛА и другие специалисты, которые прошли профессиональную переподготовку.

Для участия в номинации «Второй старт» необходимо быть гражданином Российской Федерации старше 21 года, пройти профессиональную переподготовку по рабочей профессии, иметь стаж работы по новой профессии не менее 1 года, предоставить презентацию профессионального пути и тестирование по охране труда, а также подготовить видеозапись мастер-класса «Я – мастер». Победитель регионального этапа конкурса получит приз 50 тысяч рублей и право представлять область на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии». Главный приз федерального этапа – 1 млн рублей.

Победители также получают признание на уровне региона и страны, а их истории вдохновляют других на профессиональное развитие и личностный рост. Номинации конкурса ежегодно обновляются в соответствии с актуальными потребностями рынка труда и национальными проектами развития кадрового потенциала страны.

Мероприятие реализуется Областным центром занятости населения при поддержке Министерства труда и занятости Псковской области в рамках нацпроекта «Кадры». Заявку на участие в конкурсе можно оставить на портале «Работа России» до 24 июля.